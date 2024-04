Morto per un malore il fratello del sindaco di Castelnuovo Garfagnana

Castelnuovo Garfagnana, 6 aprile 2024 – Grave lutto per il sindaco di Castelnuovo, presidente dell’Unione Comuni e del Parco regionale delle Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi e per tutti gli altri suoi familiari.

Nella tarda mattinata di sabato, infatti, per un improvviso malore mentre era a casa della figlia, è venuto a mancare il fratello Roberto, 70 anni, pensionato, dopo una vita trascorsa nel lavoro in un’azienda elettrica e da sempre impegnato nel sindacato per migliorare le condizioni lavorative.

Lascia nel dolore la moglie Piera, la figlia Ljuba, la nipotina, il fratello Michele che abita al Colletto di Antisciana, Andrea e la sorella Roberta anche lei abitante ad Antisciana.

Il sindaco è stato raggiunto al cellulare dalla tragica notizia mentre era a Camporgiano per l’inaugurazione della locale Scuola primaria e dell’infanzia e subito è stato accompagnato a Castelnuovo.

Roberto abitava nel rione di Sant’Antonio, vicino a Piazza Umberto ed era sempre stato molto disponibile per aiutare gli altri familiari nel disbrigo di lavori manuali, di cui era molto esperto. Alcuni anni fa era scivolato da un ciliegio mentre era intento a raccogliere i frutti, rimanendo per diverso tempo in convalescenza. Subito numerosi gli attestati di solidarietà e di amicizia giunti alla famiglia. I funerali domenica alle 16 ad Antisciana.