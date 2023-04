Multe, arriva il telelaser Nuova “arma“ comunale contro l’alta velocità

A Porcari la Polizia Municipale adotta il telelaser. Un apparecchio singolo che sarà dislocato in vari punti del paese per il controllo della velocità e per la sicurezza. La novità è costituita dal fatto che la contestazione sarà immediata. Il conducente sarà fermato e immediatamente inchiodato alle proprie responsabilità. La notizia è confermata dal sindaco, Leonardo Fornaciari, il quale però vuole subito precisare un aspetto.

"Vorrei far capire che non si tratta di una operazione per fare cassa. Ma serve per garantire la sicurezza sulle nostre strade che con la bella stagione si stanno riempiendo di podisti e ciclisti. Sono i cosiddetti utenti deboli. Dobbiamo tutelarli. Stiamo attenti. Raccomando a tutti la massima prudenza e il rispetto dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada. Ricordo volentieri che il nostro obiettivo più ambizioso non è fare le multe, bensì avere strade dove le persone non mettano a rischio la vita degli altri con comportamenti pericolosi e, a volte, con esiti tragici. Prima di trovarci a piangere qualcuno dobbiamo pensare e riflettere su tutto ciò".

Fin qui il primo cittadino. Nel dettaglio, come funziona il telelaser? Si tratta di uno strumento utilizzato dalle forze dell’ordine per controllare il rispetto dei limiti di velocità. Entro breve tempo gli agenti in servizio potranno contare su una forma ancora più evoluta di telelaser che è rappresentata dal "TruCam", il quale non solo accerta l’effettiva velocità in avvicinamento di un’automobile o di un qualsiasi altro veicolo, ma con la tecnologia odierna è anche in grado di verificare cosa succede all’interno dell’abitacolo: ad esempio, si accorge se il guidatore indossa le cinture o parla al cellulare, altre due infrazioni classiche e tra le più rilevate dai vigili urbani. Il software è di dimensioni ridotte, anche conosciuto come "pistola laser, che può essere trasportato ed adoperato praticamente ovunque.

Per questo si differenzia dal classico autovelox, che necessita di una postazione fissa. Il suo funzionamento avviene secondo due principi: l’effetto doppler e il calcolo istantaneo della distanza dal veicolo. I mezzi della municipale di Porcari diventeranno un piccolo ufficio mobile, con le dotazioni anche per ravvisare i veicoli sprovvisti di assicurazione e non sottoposti a periodica revisione.

