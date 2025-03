“M/T Moby Prince 3.0“. Il teatro per ricordare

“M/T Moby Prince 3.0“: vite comuni, ricordi dei testimoni, documenti e sentenze nello spettacolo che rievoca la tragedia dell’aprile 1991 nel porto di Livorno. Uno spettacolo che andrà in scena al Teatro San Girolamo martedì 1° aprile alle ore 21 e, in replica per le scuole, mercoledì 2 aprile alle ore 10. Si tratta di una produzione Grufo e Grufo e La Nave Europa, realizzata in collaborazione con TNG Teatro Nazionale di Genova e Associazione “140” - familiari vittime Moby Prince e Associazione 10 Aprile - Familiari Vittime Moby Prince Onlus, che rievoca la tragedia della Moby Prince avvenuta il 10 aprile 1991: la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo nella rada di fronte al porto di Livorno. Un traghetto passeggeri diretto in Sardegna, la collisione con una petroliera, la nebbia, tanti morti e un solo superstite. A trentaquattro anni di distanza da quella che viene considerata la più grande sciagura della Marina Civile Italiana, le cause dell’incidente in cui 140 persone persero la vita non sono ancora chiare, né un iter processuale durato anni ha rintracciato alcun colpevole.

"Lo spettacolo – scrive il regista Federico Orsetti – è stato rappresentato per la prima volta il 28 ottobre 2006 al Teatro Goldoni di Livorno e successivamente nei principali teatri italiani tra cui il Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa, il Teatro Stabile di Torino, l’Arena del Sole di Bologna. Quindici anni dopo, in occasione del 30° Anniversario della tragedia, lo spettacolo ha debuttato in un nuovo allestimento 3.0 realizzato in collaborazione con Teatro Nazionale di Genova. Un testo radicalmente rivisto e aggiornato, una scenografia interamente digitale, una nuova regia e due nuovi interpreti riaffermano l’attualità di una delle tante tragedie senza colpe né colpevoli accadute nel nostro Paese e purtroppo rimossa col passare del tempo dalla memoria collettiva".

Due giovani attori che all’epoca dei fatti non erano ancora nati, Lorenzo Satta e Alessio Zirulia (nella foto), si alternano sul palco per raccontare l’incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince. Un atto unico che non racconta solo le vicende umane, ma si addentra nelle contraddizioni della fase processuale, nelle tante lacune emerse nella ricostruzione dell’incidente e negli interrogativi aperti dalla recente Commissione Parlamentare d’Inchiesta, i cui risultati hanno smentito clamorosamente le verità acquisite finora e hanno determinato l’Istituzione di una seconda Commissione che ha da poco concluso il suo lavoro.