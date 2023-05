Mozart e Luigi Boccherini Così vicini, così lontani

In occasione dei 280 anni dalla morte del compositore lucchese Luigi Boccherini, l’Associazione Animando terrà un concerto domenica 4 giugno alle ore 21 nella Chiesa dei Servi, dal titolo: Mozart e Boccherini - così vicini, così lontani. In programma due fra le opere più apprezzate dei due compositori: la sinfonia op.12 n.3 di Boccherini e il Concerto per clarinetto in La maggiore di Mozart. In questo brano più di altri, Boccherini si dimostra “padrone assoluto di un linguaggio vario, colorito, trasparente, ideale mezzo di espressione di idee originali, che egli modella con cura del particolare e infallibile senso delle proporzioni. Che dire del celebre concerto per clarinetto di Mozart, una delle sue ultime e più toccanti composizioni, eseguito per l’occasione da Remo Pieri, eccellenza del territorio già docente presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Il Maestro Grigor Palikarov dirigerà l’orchestra Nuova Assonanze in una serata che si preannuncia imperdibile. I biglietti sono acquistabili tramite il link: https:oooh.eventseventomozart-e-boccherini-

così-vicini-così-lontani-chiesa-dei-servi-lucca-4-giugno-2023-ore-21-00-biglietti oppure alla biglietteria in loco.

Animando proseguirà poi domenica 18 giugno sempre alle 21 nella stessa location dove è in programma Da Bach a Pergolesi: religione e teatro nel Settecento con l’Ensemble Animando, Christian Sebastianutto (violino) e direttore: Gianmaria Griglio. Poi mercoledì 21 giugno alle 20 appuntamento con Gli aperitivi musicali di Ginger Classics – Incontro con artisti, a seguire alle 21.15 I capolavori della Canzone d’autore del primo Novecento con Camilla Less Quartet al Real Collegio. Venerdì 30 giugno alle 20 nuovo appuntamento con Gli aperitivi musicali di Ginger Classics – Incontro con gli artisti e a seguire alle 21.15 Modugno, Fred e dintorni con Nicola Pecci al Real Collegio. Sabato 15 luglio alle 20 nuovo incontro con gli aperitivi musicali seguito alle 21,15 da Perché no, Lucio Battisti! con Marco Cattani, sempre al Real Collegio. Venerdì 28 luglio Premio Betti a Bagni di Lucca, nel Giardino del Municipio. Si svolgerà invece tra settembre e ottobre prossimi “Animando al Cubo“. Si inizia il 1 settembre alle 17 con il concerto per violino elettrico e loop station con Francesco Carmignani alla Concessionaria Lucar Toyota. Sabato 23 settembre alle 18 è in spazio invece al Gran galà lirico in memoria di Maria Callas con Maria Novella Malfatti (soprano), Stefano Teani (pianoforte) e l’Accademia di Montegral (Convento dell’Angelo).