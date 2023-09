Mostra mercato del lavoro. Una giornata in S.Francesco nel segno dell’inclusione

Sarà una mostra mercato, ma soprattutto una festa e un’occasione di conoscenza per tutti quella di domani nel Complesso di San Francesco alla vigilia e in occasione della Giornata europea delle Fondazioni del 1 ottobre. Ad organizzarla la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con la Fondazione per la coesione sociale - il suo ente di scopo che opera nel welfare - che aderiscono alla campagna nazionale “Ci stiamo lavorando. Attiviamo le energie delle comunità” promossa a livello nazionale da Acri (l’associazione nazionale di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e Assifero (associazione italiana fondazioni e enti filantropici). Lo scopo della giornata è quello di raccontare l’inclusione attraverso il lavoro con la partecipazione di importanti realtà del territorio che praticano l’inclusione lavorativa: Anffas, Calafata, Crea Cooperativa Sociale, Il Filo di Arianna, Il Sogno, La Mano Amica, Misericordia di Corsagna, Nanina, Oikos, Podere Biagi, Solidando e Terra di Tutti. Sarà possibile scoprire e acquistare generi alimentari, manufatti artigianali e tessili, prodotti di riuso tutti realizzati insieme alle persone coinvolte in progetti di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. La mostra mercato aprirà alle 15, nei Chiostri di San Francesco e sarà visitabile tutto il pomeriggio. Ma la giornata prevede diverse attività aperte alle famiglie: al mattino si terrà nell’Aula 2 della Scuola di Alti Studi Imt un laboratorio per le classi terze delle scuole medie lucchesi intitolato “Alla scoperta del proprio talento”. Alle 15 il laboratorio aperto a bambini e adulti, “(U)topia. O della città ideale”. Alle 18 rinfresco a cura di Pecora Nera, Calafata e Solidando.