Mostra Mannocci aperta per S.Croce

Un viaggio nell’evoluzione artistica di Lino Mannocci. Prosegue anche per Santa Croce, con successo di pubblico al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (in p.za San Martino), la mostra “Lino Mannocci: una retrospettiva”, che raccoglie una vasta scelta di opere dell’artista viareggino a tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Londra nel 2021. Un ricca retrospettiva sull’opera dell’artista versiliese Lino Mannocci, realizzata in collaborazione con la Fondazione Lucca Sviluppo e la Galleria Ceribelli, con il patrocinio del Comune di Lucca, sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 6 ottobre dal martedì alla domenica, con orario 15/19.

A curare la mostra la famiglia e gli amici di Lino Mannocci, dopo una lunga analisi dell’archivio personale dell’artista. Nato a Viareggio nel 1945, Mannocci ha vissuto a lungo a Londra e le sue opere sono presenti in vari musei europei e americani. Alla fine degli anni Settanta, ha co-fondato il movimento artistico “La Metacosa” di cui hanno fatto parte Giuseppe Bartolini, Giuseppe Biagi, Gianfranco Ferroni, Bernardino Luino, Sandro Luporini e Giorgio Tonelli. Anche in questa mostra sono aperti i laboratori di Artebambini in calendario nei giorni sabato 21 e domenica 22 settembre, sabato 5 e domenica 6 ottobre, alle 17.