Mostra e eventi per altri quattro giorni di “Teatro sempre aperto“

Prosegue il progetto “Un teatro sempre aperto” che, mentre “mette in mostra” lo spazio fisico del Teatro del Giglio, prevede anche una serie di appuntamenti - presentazioni, incontri, letture e performance teatrali e musicali – ai quali è possibile assistere gratuitamente e senza bisogno di prenotazione. Gli spazi del foyer e del ridotto, già di per sé molto belli, sono stati impreziositi grazie alla mostra permanente curata della scenografa Rosanna Monti, che ha disseminato il teatro con costumi e bozzetti di scenografie realizzati dal Teatro del Giglio in occasione delle produzioni di spettacoli (in particolare di opere liriche del Maestro Giacomo Puccini) andati in scena a Lucca.

Un vero e proprio viaggio nella storia degli allestimenti lirici del Teatro del Giglio, ai quali si affiancano alcuni elementi scenografici del Teatro Del Carretto. Questa settimana, nei quattro giorni di apertura da domani a sabato 27 maggio (come sempre con orario 11 - 18), in parallelo alla mostra permanente sono state programmate quattro diverse iniziative, alle quali sarà possibile assistere liberamente e gratuitamente, senza necessità di prenotazione.

Ci sarà l’incontro con Enrico Spinelli (Pupi di Stac) dedicato a grandi e piccini dal titolo Le fiabe toscane e i burattini (domani ore 16.30 – Caffè del Teatro); giovedì 25 maggio (ore 16.30, Caffè del Teatro) Cataldo Russo racconta Erno Erbstein, il grande allenatore della Lucchese; venerdì 26 maggio (ore 16.30, Foyer del Teatro) la presentazione-spettacolo Aspettando Demetra con Simona Generali e Romina Malagoli.

Sabato 27 maggio alle ore 11.30, nel Caffè del Teatro, il professor Emiliano Sarti terrà una conferenza dal titolo “Le opera di Giacomo Puccini al Teatro del Giglio”.