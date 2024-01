Mostra dedicata a Puccini. Caffè Di Simo, novità in vista

Tanta cultura nell’anno delle celebrazioni pucciniane, una serie di appuntamenti con la grande musica lirica sotto il nome del maestro Giacomo Puccini, la cui memoria è il motore di iniziative e sinergie a livello internazionale dedicate all’immenso compositore lucchese. Ma non solo, oltre alla già confermata mostra “Canova e il neoclassicismo“ che durerà fino al 29 settembre, grandi appuntamenti tra musica e danza, come l’evento “Back to the style“ dedicato alla street dance e “Lucca classica“ dove la musica invaderà piazze e palazzi. E poi il tanto atteso “Lucca collezionando“ un week-end dedicato al fumetto e agli amanti del collezionismo. E come non replicare il “Lucca Historiae Fest“, e molto altro.

Senza dimenticare il Lucca Summer Festival con grandi artisti esclusivi e internazionali. "Siamo fieri di poter riuscire a valorizzare le eccellenze culturali del territorio - dice l’assessore alla Cultura, Mia Pisano - , un lavoro enorme che spero darà soddisfazioni come quelle già avute nell’anno appena concluso". Intanto a dicembre il Comune ha in programma una grande mostra, dedicata al Maestro, alla Cavallerizza. A Milano non è mancato poi lo spazio per parlare del Caffè Di Simo con l’assessore Mia Pisano che ha spiegato di aver lavorato per mesi incontrando la disponibilità della proprietà a fare qualcosa di bello per il 2024, anno del centenario pucciniano.

Rebecca Graziano