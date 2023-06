Mostra a Marco Pasega, un omaggio alla memoria storica di Lucca

Cristiano

Consorti

Pensiamo a Torre Guinigi, Torre delle Ore, le Mura, il monumento funebre a Ilaria del Carretto e via discorrendo. Tutti luoghi che contribuiscono anche ad attrarre turismo. Ma la memoria storica a volte è costituita anche dalle persone o da luoghi specifici. Ecco dunque che in queste pagine e in quella a seguire abbiamo acceso un riflettore sia sul Caffè Di Simo che su un personaggio scomparso quasi 40 anni fa: il pittore Marco Pasega. Perché la memoria storica di una città passa anche dai personaggi dicevamo: e se per il Caffè Di Simo non ci permettiamo di entrare nei meandri della questione, ma ci limitiamo a sottolineare come sia un luogo dove la memoria storica permea i muri stessi, a pagina 4 trovate un intervento dell’amico e professore Umberto Sereni su Marco Pasega: lui propone di organizzargli una grande mostra. Sarebbe un bel modo di ricordarlo e di tenere viva la memoria sua che alla fine è anche quella di un pezzo di città.