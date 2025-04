Moschini (Fd’I):: "Il Comune usi i fondi ICS"

Cogliere le opportunità offerte dagli speciali fondi messi a disposizione dal Governo per poter intervenire sui numerosi impianti sportivi che necessitino di interventi di ristrutturazione o di messa a norma. Lo chiede il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lido Moschini, che ha presentato un’interrogazione all’assemblea per sollecitare l’amministrazione a valutare le opportunità offerte dall’Istituto per il Credito Sportivo.

"Molte le occasioni nell’ambito del programma Sport Missione Comune - sollecita il consigliere di Fd’I -. Si tratta di un’iniziativa che mette a disposizione 20 milioni di euro per finanziare interventi sugli impianti sportivi comunali in tutta Italia, con condizioni particolarmente vantaggiose. I fondi stanziati permettono ai Comuni di accedere a mutui a tasso fisso con interessi completamente abbattuti, a patto che vengano stipulati entro il 31 dicembre 2025. Tra le finalità ammesse rientrano la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, l’efficientamento energetico e la messa a norma di impianti sportivi, comprese le piste ciclabili. Inoltre le risorse possono essere utilizzate anche per coprire spese impreviste legate all’aumento dei costi dei materiali o a perizie integrative".

Lido Moschini ricorda come nel documento unico di programmazione (DUP), il Comune di Capannori ha già previsto interventi di riqualificazione e ampliamento del patrimonio sportivo comunale, con particolare attenzione all’efficienza energetica. "Tuttavia - ricorda Moschini evidenzia come i rincari generalizzati e l’evoluzione delle normative tecniche possano far lievitare i costi delle opere previste, rendendo ancora più rilevante l’accesso a fonti di finanziamento agevolate".