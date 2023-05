Moschini (FdI), accuse di degrado dell’asfalto in via di Carraia

"Non ci fossero le fotografie a documentarlo, nessuno crederebbe allo stato di degrado raggiunto in via di Carraia". A lanciare l’allarme è Lido Moschini, esponente di Fratelli d’Italia, che sottolinea: "Anche se, con grave ritardo, è stata tagliata l’erba alta che infestava il parco giochi, le aiuole del parcheggio, e quelle al limite dell’asilo comunale, che, oltre all’incuria e all’abbandono che comunicava, rappresentava un pericolo per la salute dei bambini, per il possibile proliferare di animali infestanti, restano comunque ancora molti problemi irrisolti. Fra questi c’è sicuramente lo stato di manutenzione dell’albero di 25 metri a ridosso della scuola, mai sottoposto a interventi di alleggerimento e con la punta che sembra ormai essiccata". Moschini indica come ancora più gravi le condizioni del manto stradale della via, che presenta buche e avvallamenti preoccupanti, per chi la percorre sia in auto che con le due ruote.

"Mi chiedo - aggiunge l’esponente di FdI - come si possa lasciare una strada e una zona in queste condizioni e come si possa amministrare un comune consentendo questo degrado. Ci sono zone, dove l’abbellimento, anche solo apparente, è costante, e aree come via di Carraia dove chi amministra dovrebbe vergognarsi di avere ridotto in questo stato una porzione di territorio".