Operaio investito da un carrello elevatore: morto sul lavoro

Lucca, 12 novembre 2024 – Tragedia sul lavoro. Questa mattina un operaio di 69 anni ha perso la vita alla cartiera “Modesto Cardella” in via Acquacalda a San Pietro a Vico (Lucca). In base alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato investito da un carrello elevatore che procedeva forse a retromarcia. Sia l'infortunato che il conducente risulterebbero essere dipendenti della cartiera. Sul posto sono intervenuti ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, Polizia e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL).