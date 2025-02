Morto sul colpo il ciclista travolto. E l’automobilista aveva frenato

È morto praticamente sul colpo El Imrany Abdelali, il trentatreenne originario del Marocco deceduto martedì sera a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale in via del Frizzone, travolto in sella ad una mountain bike da un Suv. Il medico legale, dottor Stefano Pierotti, ha effettuato l’esame esterno della salma. Dal riscontro è emerso che la morte è sopraggiunta quasi subito dopo l’impatto che, tra l’altro, secondo gli accertamenti effettuati, non è stato violentissimo, poiché il pick up condotto da un capannorese di 56 anni, il veicolo ha frenato, ma purtroppo l’urto è risultato comunque fatale. Il pm, dottoressa Sara Polino, ha affidato le indagini ai Carabinieri. El Imrany Abdelali era regolare sul territorio italiano, anche se senza fissa dimora. Il tragico scontro è avvenuto nei pressi di una curva. Da sottolineare che l’intera zona è abbastanza buia nelle ore notturne.

M.S.