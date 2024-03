“Addio, mitico Beppe”. Scomparso per un male lo storico tifoso rossonero

Lucca, 8 marzo 2024 – Si è spento dopo aver combattuto come in leone contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Nelle prime ore della giornata di ieri si è spento nella sua casa di San Filippo Piergiuseppe Lorenzini, da tutti chiamato Beppe, che ad agosto avrebbe compiuto settantuno anni. Tifoso autentico della Lucchese, che ha sempre seguito fino alla fine, Lorenzini, gestiva insieme alla moglie Maida e alla sorella Annarita la storica edicola di via Fillungo.

Un uomo che ha sempre affrontato la vita con grande entusiasmo, sempre pronto a fare la battuta giusta e a scherzare su tutte le cose, con un particolare amore per la sua Lucchese. Ha sempre fatto del gruppo Panthers Front e successivamente degli Ultras e del Cu.Co, portando avanti il tifo rossonero per decenni e soltanto quando arrivava lui al Porta Elisa si poteva dire che c’erano tutti.

La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato tutti attoniti, nessuno credeva al cartello appeso alla saracinesca della sua edicola, la foto di un suo primo piano con la scritta: "Ciao! Me ne sono andato via, ma vi porterò sempre nel cuore e griderò anche oltre la fine Forza Lucchese!!!" ed un cuore rossonero. Accudito fino alla fine dalle amorevoli cure della moglie della Maida Giorgetti, con la quale condivideva la grande passione anche per la Lucchese, che tutte le domeniche li portava in giro per l’Italia ad assistere alle gare della squadra del loro cuore.

Tanti i post dei tifosi che si sono susseguiti sui social alla notizia, con gli attestati delle istituzioni in primis dell’assessore allo sport Fabio Barsanti, ma anche dell’Assessore al Commercio Paola Granucci e quello alla cultura Mia Pisano. Anche Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara esprime il proprio cordoglio. "Apprendiamo – si legge in una nota – con profonda commozione la notizia della scomparsa di Giuseppe "Beppe" Lorenzini, storico edicolante di via Fillungo e uno dei commercianti più conosciuti di Lucca. Socio di vecchia data e amico dell’associazione, di Beppe resta – fra i suoi tanti pregi – lo spirito combattivo e la voglia di lottare per sé e per gli altri, a difesa della propria categoria e in generale del mondo del commercio. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso del presidente Rodolfo Pasquini e della direttrice Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura di Confcommercio".

Anche la Lucchese calcio sul proprio profilo Facebook ha scritto: "Oggi è un giorno triste per il calcio rossonero. Poche ore fa ci ha lasciati uno dei più grandi tifosi della Lucchese". Un affettuoso ricordo anche da Giovanni Catelli, vice presidente vicario nazionale della Federazione italiana tabaccai, che un anno fa l’aveva premiato per lo spirito di attaccamento al lavoro nella gestione della storica rivendita in via Fillungo 16. I funerali di Beppe Lorenzini si svolgeranno domani alle 11.30 nella Chiesa di San Leonardo nei Borghi e dopo la cerimonia il feretro passerà per l’ultima volta sotto la sua "casa", la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa.