Lutto nel Compitese: morto Padre Bruno Giovanni Martini

Capannori, 5 agosto 2024 – Lutto nel Compitese, è morto Padre Bruno Giovanni Martini. La salma sarà esposta nella chiesa di Pieve di Compito dalle ore 12 di domani, martedì 6 agosto, e alle ore 21,30 ci sarà la recita del santo Rosario. Le esequie solenni avranno invece luogo mercoledì 7 agosto mattina alle 10, sempre nella chiesa di Pieve di Compito.

Il 25 aprile dello scorso anno, Padre Bruno aveva festeggiato sessant'anni di sacerdozio. La solenne consacrazione venne presieduta dall'arcivescovo Paolo Giulietti e dal vescovo emerito Italo Castellani. Ad esprimere profondo cordoglio anche Don Nando Ottaviani: "Caro Don Bruno - scrive pubblicando una foto sui social - qui eravamo insieme a festeggiare i tuoi 60 anni di sacerdozio e i miei 30 anni. Ora festeggi in cielo insieme al Cristo Sommo Sacerdote che hai servito con fedeltà amore e dedizione. La tua testimonianza di buon pastore rimarrà in tutti quelli che hai seguito e amato su questa terra. Prega per noi. Riposa in Pace".