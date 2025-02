Morto l’architetto Sibaldi. Il ricordo di Badia Pozzeveri

La parrocchia di Badia Pozzeveri, Altopascio, organizza per domenica 2 marzo alle 11 una Messa per commemorare l’architetto pistoiese Giovanni Sibaldi morto improvvisamente all’età di 50 anni. Il professionista era legato alla frazione perché aveva curato il restauro degli ambienti parrocchiali progettando le nuove aule del catechismo, la cappellina per le celebrazioni feriali, gli ambienti utilizzabili dalla Caritas e la sistemazione della canonica. "L’architetto Sibaldi – spiega don Simone Caniglia – alla giovane età di 30 anni aveva combattuto e vinto un brutto male e per questo era un sostenitore dell’associazione Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Persona umile, solare, educata, aveva iniziato a frequentare la nostra vita comunitaria, partecipando attivamente a molte iniziative. Lo conoscevo, era mio amico. Una notizia che ci ha sconvolto. Durante la funzione commemorativa, i bambini del catechismo ringrazieranno Giovanni per l’opera svolta. Ovviamente saranno presenti i responsabili Ail di Pistoia e di Lucca. L’iniziativa sarà patrocinata dal Comune di Altopascio che parteciperà nella persona della sindaca Sara DAmbrosio. È prevista una raccolta fondi che verrà interamente devoluta all’Ail". Una persona apprezzata da tutti, entrato in punta di piedi nella comunità dove però ha lasciato un segno indelebile.

Ma.Ste.