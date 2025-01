Addio a monsignor Giuseppe Dini, per oltre 50 anni parroco di Villa Collemandina

Lucca, 4 gennaio 2025 – Lutto nella Chiesa di Lucca. Venerdì 3 gennaio, alla veneranda età di 94 anni, è deceduto monsignor Giuseppe Dini, presso la casa di famiglia a Corfino in Garfagnana. Tra i più anziani preti della Diocesi di Lucca, per il precario stato di salute si era ritirato da poco tempo dalle attività nelle sue ultime parrocchie di Corfino e Canigiano. L’arcivescovo Paolo Giulietti ricorda “la dedizione e l’intelligenza di monsignor Dini” e comunica che presiederà le sue esequie a Corfino, lunedì 6 gennaio alle ore 15.

Monsignor Giuseppe Dini era nato a Corfino, nel Comune di Villa Collemandina – all’epoca Diocesi di Massa Carrara – il 22 maggio 1930. Fu battezzato lo stesso giorno. Il 30 maggio 1953 ricevette il diaconato poi fu ordinato presbitero il 28 Giugno 1953. Da quell’anno fu vicario cooperatore al Duomo di Carrara e poi membro della Commissione diocesana di musica sacra. Il 1° ottobre 1957 fu nominato vice-Rettore nel Seminario di Castelnuovo Garfagnana. Il 1° gennaio 1958 ebbe la nomina di economo spirituale di Campo e divenne insegnante di religione nella Scuola di avviamento professionale a Castelnuovo Garfagnana fino al 1959. Poi insegnò, sempre religione, dal 1960 al 1976 nella Scuola Media di Castelnuovo Garfagnana e dal 1976 al 1984 nella Scuola Media di Castiglione Garfagnana. Questi incarichi gli hanno permesso di essere conosciuto da larga parte della popolazione gargfagnina.

Nel frattempo innumerevoli furono gli incarichi diocesani che i vescovi di Massa Carrara gli conferivano. Inoltre dal 1963 fu nominato parroco di Villa Collemandina dove è rimasto fino al 2019. Nel 1988 fu nominato Vicario episcopale per la Garfagnana, incarico che mantenne per alcuni anni anche dopo il 1992, quando la Garfagnana passò in Diocesi di Lucca. Negli anni, assieme all’incarico di parroco di Villa Collemandina che gli rimaneva, aveva ricevuto anche la nomina di parroco a Magnano, Sillico e Pianacci incarichi questi ultimi che terminarono alla fine degli anni ’90. Nel 2002 arrivò la nomina di parroco di Sassorosso. Il 2 Febbraio 2004 divenne Canonico Onorario del Capitolo Metropolitano di Lucca e nel 2007 fu infine nominato parroco di Corfino e Canigiano. Il 31 marzo 2019, dopo quasi 56 anni, cessò di essere parroco di Villa Collemandina e, lasciando anche altri incarichi, restò parroco di Corfino e Canigiano. La Diocesi di Lucca, che riconosce in monsignor Dini un longevo punto di riferimento per l’intera Garfagnana, nel dolore del momento, si unisce alle preghiere e al ricordo affettuoso e di grande riconoscenza dei tanti che lo hanno conosciuto. Infine porge ai familiari le più sentite condoglianze.