Corpo senza vita recuperato nel fiume Serchio. Scattano le indagini

Lucca, 11 agosto 2024 – Recuperato nel fiume Serchio il corpo senza vita di un 29enne di origini magrebine. Ancora non è nota la causa del decesso, le indagini della polizia sono in corso per chiarire le dinamiche della tragedia avvenuta nella zona di via della Scogliera, a Nave. Un tratto dove la corrente è molto forte e il fondale del corso d’acqua, molto fredda rispetto alle temperature esterne, imprevedibile. A dare l’allarme è stato un amico della vittima. Secondo le prime informazioni pare che il 29enne si sia buttato nel fiume e dopo qualche bracciata sia sparito. Sul posto al momento del ritrovamento, avvenuto domenica 11 agosto intorno alle 10, polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118.