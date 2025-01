L’improvvisa morte di Stefani. Sofidel piange la scomparsa di Edilio: “Un lutto tremendo”

Lucca, 31 gennaio 2025 – È deceduto ieri a causa di un improvviso malore, l’imprenditore Edilio Stefani che proprio nella giornata odierna avrebbe compiuto 65 anni. Dal 2021 era presidente del gruppo Sofidel, noto gruppo con sede centrale a Porcari e multinazionale leader nella produzione della carta tissue e per il marchio Regina. A darne l’annuncio è stata la famiglia, comunicando che Stefani “è venuto improvvisamente a mancare, questa mattina (ieri, ndr), nella sua casa”.

Una dipartita prematura che lascia il Gruppo Sofidel nell’incredulità e la comunità porcarese nella mestizia: “Un lutto tremendo per tutte le persone del gruppo Sofidel che esprimono il loro profondo dolore per questa perdita, stringendosi intorno alla famiglia Stefani tutta”, si legge nella nota dell’azienda.

Nel giugno del 2022, era morto il padre Emi, cofondatore insieme a Giuseppe Lazzareschi di quello che sarebbe diventato un vero e proprio colosso della carta. Edilio Stefani rivestiva il ruolo di socio e presidente del cda dell’azienda. Una persona cresciuta in quell’ambito industriale, rinnovando ogni giorno il suo impegno.

Conclusi gli studi tecnici commerciali, aveva seguito le orme del padre; così nel 1980 entra nell’allora stabilimento “Fine Paper” a Porcari, (oggi Soffass) all’interno del quale approfondisce le conoscenze nel campo della produzione e della trasformazione della carta. Poi arriva il balzo in avanti per Sofidel che negli anni acquisisce la leadership nazionale e si affaccia prima verso i Paesi europei e in seguito negli Usa. Fino alla fine del 2008 era stato direttore generale Soffass mente dal gennaio 2009 ha rivestito il ruolo di business development director e technical supervisor del Gruppo. Nel mese di marzo 2021 assume infine la carica di presidente. La morte del noto imprenditore ha colto tutti di sorpresa.

Il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari fa sapere che “l’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Stefani per la scomparsa improvvisa di Edilio che ha contribuito in maniera determinante alla crescita e all’internazionalizzazione dell’azienda fondata dal padre Emi, insieme a Giuseppe Lazzareschi; Porcari perde un imprenditore illuminato e un grande uomo”.

Fornaciari e l’amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze alla moglie Monica, ai figli Niccolò e Rebecca, alla madre Primetta, agli amici, al Ceo dell’azienda Luigi Lazzareschi e a tutti i collaboratori di Sofidel”. Intanto, in segno di vicinanza alla famiglia Stefani, il Comune di Porcari e l’associazione Happy Porcari, hanno deciso di annullare la prima giornata del Carnovale Porcarese, in programma per domenica 2 febbraio. “Porcari si unisce nel lutto, riconoscente per tutto ciò che Edilio Stefani ha fatto per il nostro paese”, hanno dichiarato il sindaco Leonardo Fornaciari e Giacomo Menchetti, presidente di Happy Porcari. Si unisce al dolore anche il Ccn di Confcommercio Porcari Attiva.

Maurizio Guccione