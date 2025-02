Morta Adele ex studentessa del “Passaglia“

"La nostra Adele aveva tanta musica nel cuore, suonava anche mentre attendeva nell’androne del reparto dove veniva sottoposta ad interventi chirurgici e terapeutici". Il ricordo, straziante, arriva dalla famiglia di Adele Coloretti, 21enne pisana scomparsa per un brutto male. Aveva conseguito il diploma al liceo musicale Passaglia di Lucca. La giovane, di Marina di Pisa, colpita dal Sarcoma di Ewing, una forma molto aggressiva di tumore delle ossa, è stata "un esempio di vita che nonostante la sua forza esemplare nel combattere per due anni una malattia rara, ci lascia con immenso dolore".

La ricordano come una ragazza dai molti interessi: calciatrice, amante del nuoto, del tennis e del motociclismo. Ma il suo cuore batteva soprattutto per la musica. "La nostra Adele - è il ricordo della famiglia - ha coltivato, insieme alle sorelle Tecla e Agnese, l’amore per la musica e grazie alla sua grande passione aveva conseguito il diploma al liceo musicale di Lucca. Suonava anche prima di sottoporsi a visiste e interventi nel reparto. Trasmetteva gioia di vita e speranza, tanto che l’intera oncologia pediatrica del Santa Chiara la considerava come una figlia". La salma si trova nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa. Il funerale domani alle 15, nel giorno del suo compleanno.

Mario Ferrari