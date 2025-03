Montecarlo e gli eventi. Non solo Festa del vino

MONTECARLOC’è attesa per il cartellone degli eventi 2025 a Montecarlo. Ma si possono già anticipare alcuni appuntamenti. Il clou è la festa del vino, edizione numero 57. Ci sono già le date ufficiali. Si partirà giovedì 28 agosto con il taglio del nastro in piazza D’Armi e lo start ai festeggiamenti. Chiusura lunedì 8 settembre con la solenne e tradizionale processione dedicata alla Madonna del Soccorso venerata dai montecarlesi da sempre. Si narra, infatti, che grazie a lei vennero risparmiati dalla peste che nell’intera Piana all’epoca aveva ucciso migliaia di persone e che sempre lei apparve ai pisani che stavano entrando in paese, spaventandoli e costringendoli a scappare. Saranno quindi dodici giorni dedicati a Bacco ma non solo con un format ormai scolpito nella roccia, nel senso che è certificato di successo, visto che la media ogni volta oscilla tra i 50 e i 60 mila visitatori complessivi, provenienti da ogni angolo della Toscana.

Nel week-end di sabato 17 e domenica 18 maggio in centro storico si svolgerà "Via Vinaria", una manifestazione con al centro le cantine. A luglio diversi week end al campo sportivo con le serate a tema su Bud Spencer e Terence Hill, la festa del cioccolato ad ottobre, "Sapori d’autunno" a novembre.

M.S.