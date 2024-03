Monsignor Giulietti e i vescovi toscani incontreranno il Papa

Dal 4 all’8 marzo, con tutti i vescovi toscani, anche mons. Paolo Giulietti sarà a Roma, in Vaticano, per la "Visita ad limina apostolorum", più comunemente nota come "Visita ad limina". Questa

esperienza avviene periodicamente per tutti i vescovi del mondo, a significare la collegialità, la

comunione e l’unità della Chiesa. L’ultima volta per i vescovi toscani fu nel 2013 – per Lucca era

presente mons. Italo Castellani – quando furono i primi ad essere ricevuti dall’allora neoeletto Papa

Francesco. I vescovi saranno ricevuti dai responsabili dei Dicasteri della Curia romana per un colloquio sulla vita delle singole comunità diocesane.