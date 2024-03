Monitoraggio dell’acqua. La mozione di Ceccarelli

Monitorare la presenza di PFAS o sostanze perfluoroalchiliche, nelle acque destinate al consumo umano, nei reflui del depuratore di Casa del Lupo e nei canali del territorio capannorese. Questa la richiesta della mozione che sarà presentata dai gruppi di maggioranza in consiglio comunale (Pd, Popolari e Moderati, Luca Menesini Sindaco, + Capannori, Sinistra con, Gruppo Misto-Silvana Pisani) in una delle prossime sedute. Il documento, che vede come primo firmatario il capogruppo di ‘Popolari e Moderati’, Gaetano Ceccarelli, evidenzia che l’esposizione ai PFAS, composti che a partire dagli anni Cinquanta si sono diffusi in tutto il mondo, poiché utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori, ed altro, può provocare effetti nocivi per la salute. "L‘uomo – si legge nel documento - può essere esposto all’assunzione di queste sostanze attraverso il consumo di acqua potabile, pesce, frutta, uova ed altri alimenti che possono essere contaminati dai terreni o da acque contaminate usate per coltivarli".