Modellismo che passione, un fine settimana ludico e culturale

Un weekend dedicato interamente al modellismo nelle sue molteplici sfaccettature, per avvicinare il pubblico a un mondo sorprendente e capace di svariare da aspetti puramente ludici ad altri di natura didattica e culturale. E’ questa l’essenza di Lucca Model Hobby, l’evento nato dall’idea di tre privati cittadini - Federico Barca, Roberto Del Cima e Tommaso Nicosia –, col patrocinio del Comune e la partecipazione di diverse attività commerciali, in programma oggi e domani dalle 10 alle 20 sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, con ingresso libero per tutti i curiosi e appassionati.

E’ qua che i presenti troveranno tavoli dimostrativi di gioco storico e fantastico e altre postazioni dedicate a pittura, assemblaggio, creazione e fastpainting, con la presenza di espositori e produttori del settore.

“Il nostro intento – spiegano i tre ideatori - è quello di mostrare al pubblico, oltre che all’appassionato, come questo hobby possa avvicinare figli e genitori ed essere un’alternativa al classico computer, alle Playstation o ai social, incentivando la manualità individuale e diventare anche un mezzo divertente ed appassionante per avvicinarsi alla storia”. A questo primo appuntamento di natura fieristica ne seguirà poi un secondo dal 19 al 23 agosto nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, che ospiterà un’esposizione dedicata invece ad alcuni dei personaggi più noti della storia di Lucca dal titolo “Tra Santi e personalità la storia della nostra città”.

Modellismo e collezionismo hanno due occasioni di facile fruibilità per valorizzare un hobby finalmente creativo e lontano dal Pc.