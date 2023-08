Mobilitazione a Lucca: lavoratori pulizie dell'ospedale San Luca sotto pressione

Filcams Cgil e Fisascat Cisl di Lucca si preparano alla mobilitazione per gli operatori del servizio di pulizia dell’ospedale San Luca. I lavoratori della Cooperativa Morelli, affidataria dell’appalto per il servizio, sarebbero infatti sottoposti a ritmi di lavoro provanti, dovendo soddisfare le esigenze di pulizia dei reparti dell’ospedale in tempi troppo ristretti rispetto a quelli che sarebbero necessari con l’organico attuale.

“Una situazione che oltre a portare disagi per lavoratrici e lavoratori, comporta anche un disservizio per il presidio ospedaliero, le cui camere di degenza dei pazienti non possono ricevere una pulizia approfondita a causa dei ritmi richiesti – sottolineano i referenti Fisascata e Filcams –. Essendo i tempi per la pulizia limitati, vista la necessità di non pregiudicare lo svolgimento delle attività ospedaliere, il problema si sposta quindi sulla carenza di personale e di ore di lavoro dedicate al servizio“.

“Una questione - continuano le sigle – che passa quindi da Gesat, gestore dell’appalto in questione, e dalla Asl Toscana Nord-Ovest, che dovrebbero di conseguenza mettere in campo maggiori risorse per consentire un aumento delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati e delle ore di servizio“.

Per questo, la Filcams Cgil e la Fisascat Cisl hanno in programma per l’inizio di settembre l’apertura di un tavolo di confronto a livello regionale con la Cooperativa Morelli. Un appuntamento importante. Infatti, annunciano i due sindacati, qualora il tavolo di confronto non dovesse risolvere la problematica del San Luca, la Filcams Cgil e la Fisascat Cisl si mobiliteranno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto.