Mobilità, intese trasversali. I Comuni tentano sinergie

Prove tecniche di intesa tra i Comuni su un tema spinoso come quello della mobilità. Mercoledì si è tenuto presso la Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti il primo incontro del “tavolo della mobilità” tra i Comuni della Piana di Lucca, un’iniziativa promossa dagli assessori Santini (Lucca) e Francesconi (Capannori), mirata a individuare soluzioni condivise per decongestionare il traffico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. All’incontro erano presenti il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore alla mobilità di Lucca Remo Santini, il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, l’assessore alla mobilità di Capannori Matteo Francesconi, il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e Andrea Carrari, vicepresidente della Provincia di Lucca.

Durante il tavolo, è emersa la necessità di affrontare in modo sistemico e collaborativo il problema del traffico che, dopo la parentesi della pandemia, è tornato ad affliggere molte città italiane, tra cui i Comuni della Piana. I rappresentanti comunali hanno evidenziato l’importanza di un’azione integrata e tempestiva tra i vari enti del territorio per analizzare le attuali criticità e studiare strategie concrete, anche a livello istituzionale superiore, per alleggerire la pressione sulle principali vie di collegamento.

Tra le proposte discusse, vi sono la richiesta (da portare a livello nazionale) dell’esenzione dal pedaggio per residenti e mezzi pesanti sul tratto della “Firenze-Mare” tra Altopascio e Lucca e il potenziamento del trasporto pubblico locale. È stato inoltre sottolineato il valore di investire in infrastrutture sostenibili, con l’estensione della rete ciclabile.

I partecipanti hanno espresso l’intento di proseguire il confronto in modo costruttivo al proprio interno, con l’ausilio di dati aggiornati, in modo da scegliere una linea condivisa con cui andare poi a coinvolgere altri enti, quali Governo, Regione, Società Autostrade e Anas, se necessario, per soluzioni di più ampio respiro. Nella prossima riunione, il 5 dicembre, si procederà con l’analisi dei dati dei flussi di traffico aggiornati, son le prime strategie da adottare. Soddisfazione del sindaco di Capannori Del Chiaro che ha insistito sull’importanza strategica del trasporto urbano oltre alle piste ciclabili e al raddoppio della ferrovia.

L.S.