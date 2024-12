Misericordia, impegni per il futuro. Moscardini traccia la strada

Presente e futuro dell’associazione: ne parla Carlo Moscardini, neo eletto governatore della Misericordia del Barghigiano con sede a Fornaci, che per il territorio cura il servizio emergenza in ambulanza del 118 con l’ambulanza India (con infermiere a bordo) ventiquattro ore su ventiquattro, ma che svolge sul territorio anche i servizi di trasporto ordinari e sanitari, come l’accompagnamento dei pazienti in dialisi o in altre terapie.

Moscardini, come del resto anche la vicegovernatrice Paola Mori, è infermiere in servizio proprio al 118 ed opera quindi sul territorio ben conoscendo le dinamiche e le problematiche che vengono affrontate quotidianamente nell’assistenza d’urgenza. Moscardini ha voluto ringraziare il governatore ed il magistrato uscente per l’ottimo lavoro fatto in questi anni che, nel post Covid, non sono stati particolarmente semplici.

Ora tra gli obiettivi primari vi è l’impegno per ricollegare il più possibile la Misericordia alla popolazione, avvicinare il sodalizio alla comunità e riportare al tempo stesso maggiore visibilità a quelli che sono i quotidiani impegni di questa associazione, che appunto non si occupa solo dei servizi del 118, i quali occupano ovviamente una fetta importante del lavoro sia di personale che dei volontari, ma offre anche un servizio costante e quotidiano sul territorio.

Proprio perché le attività sono tante e non sono tutte attività di emergenza, che magari per il loro impegno possono spaventare chi volesse avvicinarsi all’associazione, Moscardini sottolinea che c’è posto per tutti e che le attività da svolgere non richiedono in molti casi una preparazione altamente specifica, ma sono mansioni che possono essere svolte con un minimo di preparazione e con tanta buona volontà.

La Misericordia del Barghigiano allo stato attuale conta, con un importante impegno anche economico, nove dipendenti a tempo indeterminato e due a tempo determinato che svolgono con grande professionalità il loro lavoro, ma altrettanto importante è il ruolo che svolgono e possono svolgere i volontari dei quali in questa fase si avverte un gran bisogno.

"Il concetto dell’impegno di volontariato si sta perdendo in diverse attività ed associazioni, ci si avvicina con sempre minore partecipazione al mondo del volontariato - dice Moscardini - e quindi bisognerà lavorare per tornare ad incrementare la presenza dei volontari che sono la colonna portante dell’organizzazione di un’associazione come questa. Questo sarà indubbiamente uno degli impegni da perseguire".

Luca Galeotti