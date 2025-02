Misericordia del Barghigiano. Via al tesseramento 2025

La Misericordia del Barghigiano inaugura il nuovo anno con la tradizionale campagna di tesseramento 2025. Un appuntamento fondamentale che, oltre a rappresentare un sostegno concreto per l’associazione, risulta determinante per garantire il continuo servizio alla comunità. Grazie alle consorelle e ai confratelli, sempre attivi e pronti a intervenire in caso di necessità, la Misericordia del Barghigiano offre assistenza e supporto quotidiano a chi ne ha bisogno. Tesserarsi significa non soltanto offrire un aiuto economico, ma soprattutto condividere gli ideali di solidarietà e vicinanza che da sempre contraddistinguono la missione della Confraternita. Per tutti gli interessati, la sede dell’associazione, in Via Della Repubblica a Fornaci di Barga, è aperta a soci e non: un’occasione per conoscere meglio la Misericordia, le sue attività e le iniziative in programma. È possibile contattare l’associazione al numero 0583.75420 o recarsi direttamente all’ufficio della Misericordia, dove il personale sarà lieto di rispondere a ogni domanda e fornire tutte le indicazioni.