Mirror Mirror alla Rocca. La nuova speciale opera: "Un’occasione per tutti"

Sempre più multimediale e ricco delle più moderne tecnologie di rappresentazione visiva e sonora l’interno del Palazzo di Atlante, nella storica Rocca Ariostesca di Castelnuovo. Ieri mattina infatti è stata inaugurata "Mirror Mirror", la nuova installazione interattiva collocata in un’ apposita sala della Rocca, alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, del vicesindaco Chiara Bechelli e di Ana Shametaj, direttrice artistica del collettivo Kokoschka Revival. All’opera realizzata da Kokoschka Revival hanno collaborato, sotto la direzione artistica di Ana Shametaj, Andrea Giomi per il suono e interazione, Rebecca Biagini per la scenografia, Fabio Brusadin direttore tecnico, Cristina Sabato per l’assistenza software, Jessica Pierobon per la consulenza costumi, Fred Fumagalli per la produzione, in collaborazione con 42 – Lab con Lorenzo Minneci creative technologist, Massimiliano Zanoni ricercatore Intelligenza Artificiale, Stefano Tamburino grafico, Alessandro Benassi consulente scientifico, Michela Bottanelli per la comunicazione social media e Stefania Bernacchia per l’Ufficio stampa. "Con la riapertura del Museo il primo di novembre e l’inaugurazione di Mirror Mirror –ha spiegato il sindaco Tagliasacchi -offriamo un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire un nuovo modo di vivere l’Orlando Furioso, in un perfetto connubio tra letteratura, tecnologia e innovazione . Da maggio ad agosto abbiamo registrato la presenza di oltre 7.300 visitatori, vale a dire che il nostro centro storico è stato raggiunto in media da quasi 2 mila persone al mese. Un bilancio assolutamente positivo se si pensa che tutta questa fase è da considerarsi sperimentale e di assestamento in vista della grande inaugurazione prevista per l’anno prossimo, che porterà ad un nuovo assetto del nostro centro storico".

Con il contributo del Bando Siae e del progetto "Per chi crea", la mostra Mirror Mirror anticipa infatti, una fase di ampliamento del Museo, che culminerà a giugno 2025, quando sarà completamente operativo con nuove esposizioni permanenti ed iniziative culturali progettate per spaziare sull’intera vicenda dell’Orlando Furioso. "Mirror Mirror - ha aggiunto la giovane ideatrice e direttrice artistica Ana Shametaj- è uno specchio magico, con la presentazione dei 14 personaggi principali del poema ariostesco e di alcune creature fantastiche dell’Orlando Furioso, in un carosello continuo di apparizioni. Il visitatore si osserva nello specchio magico e "gioca" interattivamente con questo riflesso alterato, che lo fa entrare in una serie di immagini fantastiche".

Dino Magistrelli