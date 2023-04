Mirafiume cerca un gestore Bando per la concessione dell’impianto e del bar

Il Comune di Bagni di Lucca ha pubblicato sul proprio sito il "Bando di gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo denominato "Tennis Mirafiume". L’impianto è attualmente chiuso per lavori in corso che dovrebbero terminare entro il prossimo mese di maggio, per consentire quindi la riapertura estiva dei campi in terra battuta, gli stessi da dove ha spiccato il volo la campionessa Jasmine Paolini. Il Bando prevede la concessione dell’impianto sportivo e del relativo bar, per la durata di dieci anni, rinnovabile previo atto deliberativo del Comune.

Il canone previsto è di 6mila euro annui oltre iva per il bar e di 6mila euro oltre iva per gli impianti sportivi. Il canone per il bar rimane sospeso per i primi due anni mentre il canone degli impianti sarà scomputabile con interventi di miglioria eo di straordinaria manutenzione. Possono partecipare società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

La concessione dell’impianto verrà aggiudicata mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 95 del Dlgs n. 502016 valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12 del giorno 26 aprile 2023 mediante consegna a mano o tramite servizio postale.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito web del Comune di Bagni di Lucca nell’area "Avvisi". Il progetto di ristrutturazione, che prevede la sistemazione e la riqualificazione dell’intero impianto, sta per essere portato a compimento grazie al contributo di 150 mila euro concesso al Comune dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 45 mila euro concessi dalla Regione Toscana e 40 mila stanziati dal comune.

Una notizia, questa, molto attesa da tutti gli sportivi di Bagni di Lucca ma non solo, anche da altrettanti appassionati della Media Valle, abituali frequentatori del Circolo Tennis di Mirafiume.

Marco Nicoli