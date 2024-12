"Mind The Pub": la guida ai pub londinesi di Fabrizio Vincenti apre la rassegna a Lucca

“Mind The Pub“. È il libro del giornalista Fabrizio Vincenti, firma del nostro quotidiano La Nazione, ad aprire la rassegna di libri del Circolo della Stampa di Lucca ETS con un titolo dedicato a 80 pub londinesi nei pressi delle fermate della metro.

La presentazione si terrà nella sede dei Lucchesi nel Mondo (castello di Porta San Pietro sulle Mura urbane), in collaborazione con l’associazione, domani alle 18 e sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri in vista delle festività.

Dialogheranno con l’autore Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Anna Benedetto, presidente del Circolo della Stampa di Lucca ETS, Francesco Meucci, capo servizio della redazione de La Nazione di Lucca. In collegamento web anche Francesco Rocca, segretario della delegazione londinese dei Lucchesi nel Mondo.

“Mind The Pub“, uscito da pochi giorni per Eclettica, è la prima guida ragionata, in italiano, dei pub di Londra: 80 locali, uno più caratteristico dell’altro, ognuno a pochi passi da 80 diverse fermate della Metro sparse per tutta la città. Completano la guida 80 angoli meno noti della capitale britannica, ma non per questo meno ricchi di fascino e di interesse.

Si calcola che, ogni anno, si recano in Gran Bretagna circa 2 milioni di italiani, una buona parte dei quali per turismo, scegliendo come meta privilegiata Londra. Difficilmente, però, li incontrerete in un pub, seduti a gustarsi una pinta di birra o solo a respirarne l’atmosfera, decisamente british, che è ormai sempre più rara da trovare in riva al Tamigi. L’assenza non deve sorprendere, del resto vale anche per i turisti delle altre nazionalità: anch’essi raramente si affacciano dentro le public house (il nome completo dei pub).

“Sarebbe, mutatis mutandis, come se in Italia un turista straniero rinunciasse a entrare in un bar – spiega l’autore, Fabrizio Vincenti – perdendo così la possibilità, seduto a un tavolino, di guardare la fauna umana che lo anima, di respirare l’aria di un luogo fondamentale per comprendere come si sviluppa la socialità nel nostro Paese, di osservare gli interessi, i tempi, i tic degli italiani”.

L’ingresso è libero ed aperto a tutti. Per informazioni: [email protected], account Facebook e Instagram @circolodellastampadilucca.