Michele Mirabella racconta Dante

Sabato alle ore 16.30, nella Sala del Trono del Palazzo Ducale il professor Michele Mirabella, docente universitario, regista, attore e conduttore radiofonico e televisivo italiano molto conosciuto ed apprezzato, racconterà Dante nel corso di una conferenza dal titolo Sulle orme dell’Ulisse di Dante “Ma misi me per l’alto mare aperto”. Il professor Mirabella intratterrà, con notoria eloquenza, sulla Divina Commedia, una delle opere più importanti di tutta la Letteratura, soffermandosi in particolare sul messaggio del canto dantesco di Ulisse, sottolineando l’affascinante modernità e l’attualità di Dante che proietta in questo viaggio, oltre le colonne d’Ercole, il valore della conoscenza.

Nel corso della conferenza il Maestro Stefano Teani, giovane virtuoso compositore, direttore d’orchestra e pianista performer, suonerà al pianoforte musiche di Mozart e di Piazzolla. “Nostro desiderio è che quest’iniziativa – dicono gli organizzatori dell’evento possa essere un edificante contributo della Libera Muratoria alla divulgazione della cultura favorendo la formazione dell’uomo sul piano intellettuale e morale e concorrendo all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella società“.