Meteo Lamma: Piovosità Sopra la Media a Lucca

Guardando alle previsioni meteo stagionali il Consorzio Lamma (sulla pagina web https:www.lamma.toscana.itmeteoprevisioni-stagionali) indica temperature ancora sopra la media non solo per questo mese di ottobre ma anche in novembre e in dicembre. Mentre negli ultimi due mesi dell’anno è atteso un maggior numero di giorni piovosi rispetto alla media.

Si tratta comunque di un servizio sperimentale ed è necessario ricordare che le proiezioni per i prossimi mesi, a fronte delle marcate anomalie termiche superficiali delle acque atlantiche e mediterranee, non escludono fenomeni precipitativi molto intensi. In ogni caso si tratta di una previsione probabilistica, basata sul concetto di incertezza che resta caratteristica fondamentale del tempo meteorologico e del clima. Tali modelli probabilistici sono frutto dei principali centri meteo internazionali perché necessitano di procedure statistico-matematiche molto complesse e onerose a livello computazionale.