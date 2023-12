Messa in latino a fine anno. Dedicata alla memoria di Papa Benedetto XVI

Una messa dedicata alla memoria di Papa Benedetto XVI e celebrata interamente in latino, in rito Romano Antico. E’ quella che si terrà domenica 31 dicembre nella Chiesa di Santa Maria della Rosa in centro storico alle ore 9.30, dedicata appunto al ricordo di Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, tornato alla casa del Padre un anno fa, per l’appunto il 31.

“È impossibile tratteggiare in poche righe una personalità complessa come quella di Ratzinger, che ha fatto la storia sin da giovane teologo al Concilio Vaticano II negli anni Sessanta del novecento – così Stefano Stagi, presidente Coetus fidelium Lucio III Papa Pro Missa Antiqua –, se non usando le Sue stesse parole quando fu eletto Papa, pronunciate nella Loggia centrale della Basilica Vaticana il 19 aprile 2005: “Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria sua Santissima Madre starà dalla nostra parte“.