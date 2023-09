Mercatino dei libri usati Tutti in vendita al 50% per aiutare le famiglie

Il suono della prima campanella è sempre più vicino e gli studenti si preparano per tornare sui banchi di scuola. Ultima corsa dunque all’acquisto del materiale necessario per iniziare le lezioni. Il nuovo anno scolastico sarà però contraddistinto da un marcato aumento dei costi, in particolare dei libri, il cui prezzo è cresciuto rispetto all’anno precedente. La spesa per i libri incide significamente ogni settembre sul bilancio delle famiglie e non è un caso che sempre più persone cerchino di acquistare libri usati, nel tentativo di risparmiare.

Sul nostro territorio esiste, da ormai 15 anni, un’associazione che costantemente si impegna ogni estate per cercare di aiutare le famiglie ad acquistare libri scolastici usati a basso costo e che con il suo lavoro è riuscita non solo a conquistare il patrocinio della Regione Toscana e di numerosi Comuni della lucchesia, ma anche ad attrarre famiglie provenienti da tutta la provincia e non solo. L’associazione "Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 O.d.V" a partire da luglio inizia a raccogliere e a vendere libri usati che molti studenti non utilizzano più in modo da dare una seconda vita a questi oggetti, ma soprattutto un aiuto a tante famiglie.

"Tutta l’associazione si fonda sul volontariato – ci spiega Francesca Di Vito, dell’associazione C.S.D.S 2008 -, non ci sono dipendenti e non otteniamo nessun guadagno dalla vendita dei libri. Si tratta di un’associazione e di un progetto valido che ha saputo crescere nel corso del tempo e che spera di riuscire a espandersi anche in altre zone della provincia e della regione attraverso altre associazioni". In meno di due mesi, sono stati raccolti più di 4mila libri. Annualmente aiuta dalle 500 alle 600 famiglie, facendole risparmiare complessivamente dai 16 ai 17mila euro totali. Infatti, tutti i libri sono venduti al 50% del prezzo di listino dell’anno in corso e nel caso in cui i propri libri non vengano venduti è possibile ottenerli indietro, oppure, donarli all’associazione. La raccolta dei libri proseguirà fino al 14 settembre, mentre sarà possibile acquistare i libri di testo usati fino al 21 settembre.

Per usufruire del servizio è necessario registrarsi online sul sito www.mercatinolibri.org e seguire le apposite indicazioni sia per vendere che per comprare i libri. L’associazione, ospitata negli spazi del Cantiere Giovani in via del Brennero, 673 a San Marco, durante il periodo estivo, svolge l’attività esclusivamente da metà luglio fino a fine settembre, un piccolo lasso di tempo in cui però riesce a fare molto.

L’associazione è in cerca da molto tempo, presso gli enti pubblici, di una sede che possa ospitarla in modo stabile. In 15 anni hanno partecipato al progetto 170 ragazzi volontari, sono stati trattati oltre 105mila libri di testo e sulla loro piattaforma sono registrati oltre 18.400 utenti. La sede è aperta dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19.

Andrea Falaschi

