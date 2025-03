Mercantidarte in scena al teatro Pascoli

FORNACI DI BARGATornano in scena i Mercantidarte, la storica compagnia di teatro di Fornaci di Barga e lo fanno con un lavoro che verrà proposto al teatro Pascoli di Fornaci di Barga tra fine marzo ed i primi di aprile (con tre repliche) cosa succede quando sei sconosciuti si ritrovano nella sala d’attesa del Dottor Cooper?

Per scoprirlo non serve fare altro che partecipare ad una delle serate dello spettacolo ’’Il metodo del dottor Cooper’’ in scena al teatro Pascoli di Fornaci di Barga il 29 e 30 marzo (altre repliche anche il 5 e 6 aprile).Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15 e le prevendite sono già aperte presso l’Erboristeria Le Centerbe di Fornaci (Tel. 0583 709901).

Lo spettacolo vede la regia di Carla Riani e porta in scena gli attori Luca Lunatici, Davide Gennai, Elena Bertoncini, Antonella Camerlingo, Sara Capanni, Dario asci ed Elena Rossi.Della bella squadra della compagnia fornacina fanno parte anche Paola Tognini e Nicola Grisanti (luci e audio); Paolo Del Grande, Paolo martinelli, Roberto bechelli (per le scenografie); Debora Rossi (suggeritrice).

Luca Galeotti