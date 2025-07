Menesini all’Europa: "L’acqua un diritto di tutti non il profitto di pochi"

"L’acqua è un diritto, non un lusso. È un bene comune, non una merce. È un patto tra generazioni".

Con queste parole Luca Menesini, presidente del gruppo PSE al Comitato europeo delle Regioni, ha aperto mercoledì scorso il suo intervento nella sessione plenaria a Bruxelles, durante il dibattito sulla resilienza idrica. Un discorso che chiama l’Europa a un’assunzione di responsabilità urgente e non rinviabile su questo tema.

"La prima questione – ha spiegato Menesini – è che l’acqua deve essere gestita come bene comune e bene pubblico. Non possiamo accettare che il profitto di qualche azionista determini il prezzo o gli investimenti su una risorsa essenziale per la vita. Serve una gestione pubblica, regolata, solidale. A partire dai nostri Comuni fino all’Unione europea. È fondamentale avere una visione integrata su questo tema: l’acqua va pensata dalla sorgente alla foce, dentro una visione d’insieme. Solo così possiamo garantire una gestione efficace e sostenibile".

"Gli eventi climatici estremi sono già realtà – ha aggiunto – e colpiscono con particolare intensità il Mediterraneo. Serve un piano straordinario per affrontarli: dal riuso delle acque alla creazione di nuovi bacini idrografici. Non è solo un tema ambientale, è una questione di giustizia sociale. È importante dotare i territori di strumenti adeguati per rispondere alle crisi. Quando parliamo di resilienza idrica, intendiamo la capacità di affrontare le emergenze, ripristinare benessere e sicurezza, garantire continuità nei servizi essenziali. L’acqua serve ai cittadini, all’agricoltura, all’industria, al turismo. E serve ovunque".

Per l’ex sindaco di Capannori, oggi consigliere comunale nella città della Piana, non è possibile pensare solo al nostro giardino: "Le crisi idriche – dice – in Africa hanno conseguenze su tutta l’Europa, a partire dal Mediterraneo. Garantire accesso universale all’acqua significa garantire pace, equità, futuro, ma ora servono azioni concrete, rapide e coraggiose".

"I fronti su cui lavorare sono molti, come indica la strategia della Commissione: proteggere l’acqua e l’ambiente dall’inquinamento, prevedere sussidi all’agricoltura che usa l’acqua in modo ‘smart’, ridurre i consumi idrici, potenziare il riuso, migliorare le infrastrutture sia per evitare perdite che per migliorare la distribuzione attraverso strumenti digitali. Per noi socialisti e democratici – ha concluso Menesini il suo intervento in aula – l’acqua è un simbolo concreto di un’Europa più giusta, più resiliente, più vicina alle persone. È la battaglia per la democrazia stessa. Non permetteremo che il profitto di pochi secchi il futuro di tutti".

Fabrizio Vincenti