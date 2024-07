“Meditazione in Natura“. Nuovo appuntamento organizzato dalla Pro Loco

In arrivo un nuovo appuntamento organizzato dalla Pro Loco Coreglia Aps, in perfetto stile con la missione stessa dell’Associazione che promuove il territorio con tenacia, ne cura il decoro e coinvolge sempre più appassionati in cammini immersi nel verde alla scoperta di storia e cultura locale. Dopo avere organizzato con successo la 6° edizione di Herbarium a Gromignana, con un interessante percorso etnobotanico in compagnia del naturopata Marco Pardini, per domenica 7 luglio la Pro Loco propone una giornata in compagnia denominata "Meditazione in Natura". Il percorso di meditazione, che si snoderà lungo il suggestivo tratto della lecciaia di Sant’Ansano a Lucignana, prevede il ritrovo nell’area parcheggio in località Piazzolo alle 9 e la partenza in gruppo verso il Romitorio.

Meditazione guidata con la dottoressa Catia Pierotti e discesa verso il paese di Lucignana ala scoperta dei tanti tesori nascosti nel borgo medievale del comune di Coreglia Antelminelli. Tavolata conviviale nei locali della sede della Croce Verde, poi Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale prevista per le 16, tra le altre attività da svolgere in loco. "Questo evento ha un carattere innovativo e vuole avvicinare i partecipanti a una disciplina particolarmente appropriata al luogo che si desidera conoscere - spiega il presidente Fulvio Mandriota -, proponendo, cioè, la meditazione nella natura, una pratica sempre più popolare, che amplifica ulteriormente i già numerosi benefici di questa disciplina. Grazie alla bellezza del luogo e del Romitorio di Sant’Ansano, dove i suonI permeano l’ambiente in un modo del tutto particolare, e grazie alla qualità dell’aria che si respira nel luogo sacro, intendiamo offrire ai visitatori una modalità diversa per trovare la concentrazione e raggiungere uno stato di meditazione profondo e duraturo. Attraverso la pratica della meditazione si apprendono gli strumenti necessari per allontanarsi dalle emozioni negative, in modo da identificarle e accettarle, rendendo più facile regolarle. Con l’aiuto della dottoressa Catia Pierotti, specialista della materia, chi sarà con noi a Lucignana imparerà a concentrarsi sui propri passi e sul respiro, ponendo l’attenzione sul momento presente". Mentre si accettano le prenotazioni per l’evento "Meditazione in Natura" della prossima domenica al numero 349 8434075, si lavora già al prossimo appuntamento.

"La prossima iniziativa è prevista per domenica 28 luglio con la 3° edizione di "Passeggiando fra i castagni"- informa il vicepresidente della Pro Loco, Andrea Marchetti -. Sarà sempre di carattere paesaggistico e naturalistico e si svolgerà nella suggestiva frazione di Tereglio in compagnia di Ivo Poli, presidente Associazione Nazionale Città del Castagno".

Fiorella Corti