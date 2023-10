Medaglia Bertozzi a Tagliasacchi

Per il 2023 la medaglia d’oro "Preside Emidio Bertozzi", che annualmente viene attribuita a un personaggio o un’associazione che abbiano, in qualsiasi modo o forma, dato prestigio, lustro o notorietà alla Garfagnana, a cominciare dal campo culturale, sociale, economico, è stata conferita ad Andrea Tagliasacchi, presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo, da anni impegnato nel promuovere la salvaguardia e la diffusione della cultura della Garfagnana, delle sue tradizioni e dei suoi valori e per il lungo impegno amministrativo-politico sempre a favore della crescita sociale, civile ed economica della Garfagnana.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza ad Andrea Tagliasacchi da parte del figlio del preside Emidio, avvocato Aldo Bertozzi, autore del "Dizionario Garfagnino" pubblicato, con grande successo, nella collana editoriale "Banca dell’Identità e della Memoria", si terrà, domani, sabato 21 ottobre, alle 17,30, presso il teatro "Amelio Biagioni" di Sassi, in Comune di Molazzana, alla presenza di numerose autorità, a cominciare dal sindaco Andrea Talani, di Floriano Moni direttore de La Pania e della famiglia Bertozzi.

Dino Magistrelli