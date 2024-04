Mazzini “aperto“ ai residenti. Ma non ai lavoratori del centro

Chi può parcheggiare al Mazzini? Urge chiarezza e oggi Metro interviene infatti per chiarire come i residenti del centro, titolari di abbonamento al parcheggio Mazzini, non saranno toccati da aumenti di tariffa o riduzione del numero. “A breve i rinnovi per residenti saranno ripristinati in cassa automatica”, precisa la municipalizzata.

“In accordo con il Comune - prosegue Metro - il parcheggio Mazzini continuerà ad essere di aiuto per le esigenze di parcheggio dei residenti del centro. I prezzi degli abbonamenti rimarranno a 30 euro mensili: un importo nettamente inferiore a strutture analoghe in altre città, che si attestano su una media di 120 euro mensili”. Dunque ben vengano i residenti ma chi lavora in centro sarà costretto a guardarsi intorno. “Per negozianti e lavoranti del centro - spiega la società dei parcheggi - le zone di sosta alternative nelle vicinanze del Mazzini sono plurime, a 200 metri di distanza dalle Mura, al costo di 20 euro al mese, oltre a quelle di viale Giusti e viale Pacini. L’area Macelli poi è totalmente gratuita e in prossimità di essa verrà realizzata a cura di Metro, previa delibera di giunta, una porzione ulteriore da destinare anche agli abbonamenti per negozianti e lavoranti in modo specifico”. Quindi porte aperte ai residenti ma stop agli abbonamenti al Mazzini per i lavoratori del centro. “Lucca, con i suoi 1.900 stalli gratuiti posti entro i 600 metri dal centro storico - conclude Metro - rimane la città toscana con più posti gratis per l’utenza, seguita a distanza da Pisa che ne ha solo 700 e Arezzo che ne ha solo 250”.