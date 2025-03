MazzeiWeek arriva in città: "Perché sia uguaglianza"

Questa sera il Circolo Filippo Mazzei nell’ambito della MazzeiWeek.it 2025, settimana culturale commemorativa della morte di Filippo Mazzei il 19 marzo 1816 a Pisa – dopo l’esordio a Carrara, il convegno a Roma al Senato della Repubblica ed il giorno commemorativo della morte ieri sera a Pisa – fa tappa a Lucca, alle ore 18.30 al Palazzo Lucchesini oggi Liceo Classico Machiavelli. il titolo dell’evento è “Filippo Mazzei ed i rapporti internazionali – L’età di Napoleone, Mazzei e Lucca“.

Il Circolo ringraziando la Direzione Scolastica di Lucca, ha voluto fortemente poter realizzare l’iniziativa nel palazzo vissuto nei suoi anni toscani – dal 1792 al 1816 – proprio perché in quell’edificio il “patriota onorato” spesso risiedeva nelle sue visite lucchesi ospite della Contessa Lucchesini conosciuta a Varsavia con il Marito Girolamo (Lucca 1751 - Firenze 1853), ambasciatore nella Capitale Polacca del Re di Prussia Federico Guglielmo, oltre che residenza dei Fratelli Cesare, Capo dipartimento Pubblica Istruzione della Città in età napoleonica e Giacomo. Bellissimo nelle memorie cartacee l’incipit di una lettera scritta da Palazzo Lucchesini da Mazzei ad esempio a Pasquale Paoli ed il carteggio con i fratelli Lucchesini di cui Girolamo fu anche esecutore testamentario.

A far gli onori di casa dando il via ufficiale all’iniziativa saranno la Dirigente Scolastica del Polo Machiavelli-Paladini-Civitali, Emiliana Pucci, e il sindaco Mario Pardini. L’evento vedrà come relatori Roberta Martinelli, Presidente dell’Associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana“, Gabriele Calabrese storico della città di Lucca oltre che conosciuta e apprezzata guida turistica.

Il tutto sarà moderato dal Presidente Massimo Balzi. Ingresso libero. Per chi vorrà la serata proseguirà con la cena sociale presso l’ Antica Locanda dell’Angelo, Via di Peschiera, 21 (info 3285674010). Il Mazzeiweek approda felicemente a Lucca dopo il “tour“ iniziato il 12 maggio a San Giuliano terme e dopo la tappa nella capitale di martedì scorso.