Maxi palestra al campo rom “E’ un sogno su cui lavoro. Serve decoro e fruibilità“

“Il mio sogno? Realizzare un impianto sportivo al posto del campo nomadi accanto al Campo Coni“. Quello dell’assessore allo sport Fabio Barsanti è in realtà più di un sogno. “E’ un lavoro serio da portare avanti per dare casa a due o tre società in un edificio moderno o una tensostruttura polivalente – sottolinea Barsanti –, e recuperare un’area, tra l’altro già destinata a impianti sportivi, restituendo il decoro che merita togliendo un problema a chi c’è già, attività e cittadini fruitori. Ogni volta in corrispondenza di eventi di caratura come il Meeting Internazionale di atletica ci scontriamo con un esterno del Campo Martini ad altissimo tasso di degrado sia per il campo nomadi sia per il parcheggio antistante. Certo occorrerà superare gli ostacoli per arrivare a uno sgombero ma, ripeto, ci vuole decoro e strutture utili alle associazioni“.

Sul concetto di decoro in quell’area da lungo tempo siamo, in effetti, lontani anni luce. Ieri il sole illuminava, accanto alle roulotte di fianco all’ingresso del Campo Martini, vere e proprie discariche a cielo aperto, cumuli di rifiuti appoggiati proprio di fianco all’impianto sportivo, resti di fuochi, gomme, una decina di vasche da bagno e persino un’auto sfasciata contro un albero. “Potremo utilizzare quell’area per un bell’impianto sportivo polivalente, un obiettivo concreto da portare a buon fine insieme a tutta la riqualificazione dell’area compresa tra il cimitero e Piazzale Don Baroni, parcheggi inclusi“. E sul work in progress qual è l’aggiornamento? “Stiamo ripristinando la palestra di San Lorenzo a Vaccoli e la Bacchettoni, due belle valvole di sfogo per le associazioni, che saranno pronte nella seconda metà del 2025, imprevisti permettendo. Poi – sottolinea Barsanti – ci stiamo impegnando al massimo per dare risposte a tutte quelle attività come scherma, pugilato, tennis tavolo che non hanno spazi adeguati e che non devono più rimanere indietro“. Lo stato dell’arte. “In questo anno abbiamo sistemato varie palestre tra cui quella della scuola Custer de Nobili a Santa Maria a Colle, la Martini a San Marco, e della Buonarroti a Ponte a Moriano. Abbiamo risolto il Campo sportivo in via Matteotti a Sant’Anna e stiamo finendo con Santa Maria a Colle e Montuolo. Abbiamo anche individuato tutti quegli impianti all’aperto polivalenti rimasti da riqualificare come Ponte a Moriano, il campino da basket in via Volpi, e l’impianto polivalente a Nozzano Castello accanto al campo sportivo, e quello di San Filippo, quest’ultimo già completato grazie agli Amici della Pallacanestro, la Fondazione Cassa di Risparmio e il Comune. Sono realtà aggregative importanti, a cui si aggiungerà il recupero dell’impianto di Massa Pisana con i fondi del Pnrr“.

“L’anno è stato un po’ sofferto per società sportive e genitori ai quali va il mio pensiero – conclude Barsanti– , ma a loro dico che stiamo lavorando per far sì che domani si possa entrare negli impianti e sulle tribune in sicurezza, anche nelle palestre scolastiche. Purtroppo siamo partiti dall’anno zero perché prima di noi nessuno se ne è preoccupato“.

Laura Sartini