Maxi discarica abusiva, anche amianto Il gestore ammette le responsabilità

Una maxi discarica a Balbano, 1.300 metri quadri di superficie, accessibile,con una montagna di rifiuti. E’ venuta alla luce il 22 marzo scorso, in seguito a una segnalazione, nel corso del sopralluogo degli agenti del Nucleo di polizia ambientale con altri agenti del Nucleo polizia di prossimità della polizia municipale. Si tratta di 30 sacchi di colore nero chiusi tipo condominio, ingombranti, un’ingente quantità di inerti, residui di vegetazione, legname, pali in cemento, molte lastre di eternit, di cui alcune vetuste e frammentate, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (Raee), più di 30 secchielli di vernice vuoti ma contaminati, pneumatici, tini per il vino e l’olio, due frigoriferi, porte, finestre, arredi, tubi fluorescenti, lampadine, 10 sacchi di rifiuti solidi urbani e 20 sacchi neri con rifiuti da demolizione edilizia. Sul campo c’era anche un recinto con capre, galline e pecore. L’area è statasequestrata, il gestore si è dichiarato responsabile ed è stato denunciato per abbandono di rifiuti. L’assessore Giovanni Minniti ringrazia gli agenti della municipale.