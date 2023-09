Maxi depuratore di Gaia a Fornaci. Arrivano cinque milioni dal “Pnrr“

Sono in arrivo, grazie al PNRR oltre 5 milioni di euro per il mega depuratore centralizzato che Gaia spa ha realizzato a Fornaci di Barga, presso la zona industriale del Chitarrino. Ad annunciarlo ieri lo stesso presidente di Gaia, Vincenzo Colle. L’impianto, dal valore complessivo di oltre 6 milioni di euro incluse le opere di collegamento alla rete fognaria, si trova attualmente già in fase di collaudo. Il nuovo impianto si trova nella zona industriale, in un’area esterna al centro abitato di Fornaci di Barga, ed è stato progettato con l’obiettivo di centralizzare ed efficientare il trattamento delle acque reflue del Comune e sarà in grado di servire circa 9000 abitanti equivalenti. Parallelamente alla posa delle nuove fognature collegate al nuovo impianto, sono stati sostituiti anche i tratti di tubazione acquedotto più vetuste, operando una riqualificazione completa del servizio offerto alla cittadinanza. A seguito della pubblicazione del decreto del Ministero con la graduatoria finale dei vincitori, il progetto di Gaia si è aggiudicato il finanziamento all’interno della misura M2C4, Investimento 4.4.

Gaia risulta, inoltre, in graduatoria nella lista di "riserva" con il progetto che sta portando avanti sul Depuratore di Viareggio. Il finanziamento per l’impianto di Viareggio scatterà in caso di mancato avvio di progetti finanziati in altre regioni.

"Accogliamo con massima soddisfazione la notizia dell’arrivo di questi nuovi fondi PNRR, che vengono assegnati a GAIA per la prima volta per il settore della depurazione, andando a co-finanziare la costruzione del nuovo impianto di Barga – commenta il presidente Vincenzo Colle - Pur riguardando in prima linea la razionalizzazione e potenziamento del sistema depurativo locale, la notizia risulta estremamente significativa non solo per Barga, ma per tutti i comuni gestiti da GAIA, perché i contributi PNRR ampliano la nostra capacità di investimento in nuovi progetti strategici riguardanti tutte le attività del servizio idrico integrato. Adesso anche un settore importante come la depurazione potrà beneficiare di somme considerevoli, rendendo il Gestore capace di affrontare con più forza le sfide del futuro. La realizzazione del nuovo depuratore di Barga è per noi un traguardo significativo, oggi viene riconosciuto come una grande opera toscana, sostenuta da fondi ministeriali".

Luca Galeotti