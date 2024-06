Malore improvviso, muore padre di famiglia quarantenne

Gallicano (Lucca), 13 giugno 2024 – Una comunità nel lutto e nel dolore. Gallicano è sconvolta per la morte improvvisa di Matteo Renucci, quarantenne elettricista. E’ accaduto nella giornata di martedì. Renucci è svenuto all’improvviso di fronte alla famiglia.

Ogni tentativo di soccorso, con l’intervento del 118, è risultato vano. Una persona che non aveva particolari problemi di salute. La famiglia di Matteo Renucci è molto conosciuta, in particolare i genitori. Renucci lascia tre figli. L’uomo abitava nella frazione di Bolognana.

"Non avrei mai pensato di scrivere il primo post da nuovo sindaco così pieno di dolore per la nostra comunità – dice il sindaco di Gallicano, da poco rieletto per il terzo mandato, David Saisi – Ci ha lasciato improvvisamente Matteo Renucci, figlio di Liano e Rossella. È difficile trovare le parole per descrivere l'incredulità iniziale e il dolore che ha scaturito nella nuova Amministrazione e nella Comunità tutta. Posso solo dire che siamo vicini a Liano e Rossella, alla famiglia, con commozione e affetto”.