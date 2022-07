Matrimonio di Damiano Carrara, la notte di festa e la torta

Buti (Pisa), 10 luglio 2022 - Notte di festa in provincia di Pisa. Il matrimonio di Damiano Carrara, chef pasticcere e volto di Discovery Real Time e Chiara Maggenti, con cui gestisce l'atelier-pasticceria di Lucca si è svolto in due parti. Prima la cerimonia religiosa a Lucca, poi il ricevimento nuziale in provincia di Pisa, a Buti, a Valle di Badia, struttura per feste e cerimonie scelta dagli sposi. Una serata in cui hanno dominato i toni del rosa e del bianco.

Matrimonio di Damiano Carrara, rivivi la cerimonia - Le foto del matrimonio

Tanti fiori dal rosa al fucsia fino al bianco. E grande curiosità c'era ovviamente per la torta. Che non poteva essere un dolce qualsiasi, visto il curriculum dello sposo in ambito pasticceria. E' stato lo stesso Damiano Carrara a progettarla e realizzarla con la sposa. Una torta bianca, che si sviluppava in altezza e che era avvolta anche lei da fiori degli stessi colori del centrotavola.

Gli invitati hanno raggiunto la location all'ora dell'aperitivo, dopo la cerimonia religiosa che si è svolta appunto a Lucca. Poi, tutti in provincia di Pisa per la festa. Tra gli invitati c'erano volti noti. Come Katia Follesa, che con Damiano Carrara conduce su Real Time Cake Star, uno dei programmi a cui lo chef pasticcere presta il volto.

Il menu ha ricalcato la tradizione toscana e lucchese. Tra i protagonisti anche i panigacci, un piatto tipico appunto della provincia di Lucca riproposto per gli invitati in varie versioni. Un'attenzione dunque al luogo di origine della coppia.

Nelle tonalità del rosa l'area aperitivo, che si è poi trasformata di notte nella zona in cui è avvenuto il taglio della torta. "Se so cos'è l'amore è grazie a te", la frase che campeggiava all'ingresso della location e con la quale gli sposi hanno dato il benvenuto agli invitati. Grandi applausi per l'arrivo degli sposi alla location dopo le foto di rito. Da lì è iniziata la festa, con un menu tradizionale e appunto con un occhio importante alla Toscana e a Lucca.

Al matrimonio c'erano anche le telecamere della stessa Discovery Real Time, che realizzeranno un docu film sul matrimonio stesso che dovrebbe andare in onda nelle prossime settimane. Non sono mancate le gag con Katia Follesa, immancabili, come già avviene nelle puntate di Cake Star. La coppia ha curato anche la realizzazione della pasticceria che ha accompagnato il momento della torta.

E proprio il taglio della torta resta uno dei momenti clou della festa. Gli sposi hanno fatto il loro ingresso nella zona dove il dolce era stato sistemato tra due ali di fontane pirotecniche. Dopo la torta, sono partite le danze e la festa è andata avanti fino a tardi.