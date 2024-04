Matilde, talento delle sei corde. Terzo al ”Riviera Etrusca“

La Piana di Lucca sta sfornando a getto continuo giovani particolarmente dotati nella musica. Dopo Lucilla Rose Mariotti, violinista di Marlia che sta spiccando il volo verso i più prestigiosi teatri del Mondo con i suoi concerti, dopo il pianista in erba Cristian Di Roma, il quale ha totalizzato una serie impressionante di premi in concorsi, Altopascio ‘produce‘ Matilde Seghetti, 15 anni, si esercita soltanto d 18 mesi ma sta dimostrano il suo talento per le sei corde. Sotto la guida del Maestro Federico Pietroni insegnante di chitarra all’Accademia di Musica "F. Geminiani" si è aggiudicata il terzo premio al 24° Concorso Nazionale "Riviera Etrusca", un enorme traguardo considerando il pochissimo tempo trascorso sullo strumento, e questo sarà solo l’inizio di una intensa attività anche concertistica che la vedrà protagonista questa estate al suo primo appuntamento, all’interno del Festival della Via Francigena, nell’esibizione del concerto in Re maggiore per chitarra ed archi di Vivaldi.

Ma.Ste.