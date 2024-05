Settant’anni di cinema a Lucca. Mostra con foto e manifesti d’epoca

Nell’anno in cui i riflettori di una produzione cinematografica internazionale si sono accesi su Lucca ospitando le riprese del film di Peter Greenaway, le Mura di Lucca ospitano invece una grande mostra che mette sul piedistallo proprio il cinema e la tv e i vari protagonisti che hanno calcato la Lucchesia negli ultimi settant’anni.

Un trait d’union tra quello che possiamo forse considerare il primo film strutturato del secondo dopoguerra – "La provinciale" di Mario Soldati del 1952 con protagonista una giovanissima Gina Lollobrigida – fino al film targato Greenaway e passando attraverso pellicole quali "Giovani mariti" (1958), "Il marchese del Grillo" (1981), "Delitti privati" (1993), "Ritratto di signora" (1996), "L’onore e il rispetto" (2006-2007), "Finalmente la felicità" (2011), tanto per citarne solo alcune. Dunque cinema e tv a Lucca negli ultimi 70 anni: per celebrare questo matrimonio il Lions Club Lucca Host guidato dal suo presidente Enrico Gonnella e i Lucchesi nel Mondo della presidente Ilaria Del Bianco – con il sostegno del quotidiano La Nazione – organizzano un’eposizione aperta al pubblico e ad ingresso gratuito che sarà inaugurata alle ore 18 del prossimo venerdì 10 maggio.

Un’occasione eccezionale e straordinaria per ammirare splendide immagini. La mostra infatti consterà di circa 50 pannelli che riproducono fotografie dell’archivio storico di foto Alcide con tanto di scatti dei vari set, attrici e attori durante le riprese dei film oppure colti dall’obbietivo preciso di Alcide, Mimmo e Claudio Tosi durante un momento di relax tra una ripresa e l’altra. Al contempo sarà esposta una quindicina di manifesti cartacei dei film dell’epoca in questione, come la stessa "La provinciale" e "Giovani mariti" o "Il marchese del Grillo" e messe gentilmente a disposizione da un grande appassionato e collezionista quale Alessandro Orsucci.

La mostra sarà ospitata dalla Casermetta dei Balestrieri sulle Mura urbane a partire da venerdì 10 maggio dal momento dell’inaugurazione e fino a domenica 19 maggio (eccezion fatta per domenica 12) dalle ore 17 alle ore 19 e dopo cena dalle ore 21 alle ore 23 e sarà accessibile gratuitamente e senza bisogno di prenotazione.

Ma non finisce qui: sarà possibile prenotare ed acquistare tutte le fotografie esposte, poi ritirabili comodamente da Foto Alcide in via Mazzini, e il cui ricavato sarà devoluto al Villaggio del Fanciullo. "La nostra associazione ha sostenuto con convinzione fin da subito il progetto su cinema e tv a Lucca perché riteniamo che le produzioni televisive permettano di portare alla ribalta il nostro territorio - afferma Ilaria Del Bianco - . E’ anche un modo, se vogliamo, che già in passato ha permesso di mantenere il legame con i nostri all’estero e che magari può avvicinare le seconde e terze generazioni che non hanno avuto ancora l’occasione di tornare in Lucchesia e che dunque grazie anche a queste immagini possono avere un’ulteriore spinta a visitare i nostri luoghi".

"Siamo molto soddisfatti come Lions Club Lucca Host di poter partecipare a questo progetto - le fa eco Enrico Gonnella - . D’altronde il nostro è un Club di service e dunque pensare di poter promuovere una mostra gratuita e aperta a tutti nonché così straordinariamente bella in un anno così importante viste le riprese del nuovo film di Peter Greenaway in città non può che essere motivo di grande orgoglio. Invitiamo tutti i lucchesi, ma anche i turisti ad andarla a visitare".