Masso in bilico sulla strada fra Stabbiano e Chiatri Puccini

Da mesi, in località Bucetri, lungo la strada che conduce a Stabbiano e Chiatri Puccini, a seguito di uno smottamento, una grossa pietra si trova il bilico sulla parete. Ad aggravare la sua condizione è stato il dilavamento delle piogge dei giorni scorsi, che ne hanno eroso il terreno. Nonostante le promesse di chi di dovere, di rimettere quel tratto in sicurezza, niente è stato fatto. Non bastasse, nei pressi si trovano alberi in procinto di cadere, come già accaduto ad altri dopo le recenti intemperie. Una strada, dunque, che urge di essere monitorata e messa in sicurezza, oltre per questo, anche riguardo alla carreggiata. L’asfalto mostra segni di cedimento e dovrebbe essere ripristinato a cominciare da Farneta. Inoltre, lungo il percorso che conduce a Chiatri Puccini, ci sono cavi della linea telefonica sommersi da piante divelte dai venti. Precario resta l’ingresso nella frazione di Mutino, pure lì a seguito di smottamenti mai rimossi.