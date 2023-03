Massimo Tarabori, che successo. Una inaugurazione col botto

Circa 2.500 persone presenti, con la Sottomonte quasi bloccata per il traffico: tutti automobilisti che volevano recarsi al nuovo punto vendita di Massimo Tarabori in via Nuova per Pisa, inaugurato sabato.

E’ stato un successo clamoroso, soprattutto per le prove in campo, con macchine agricole di vario genere: su tutti, i trattori elettrici, testati dalla gente nell’ampio spazio, diecimila metri, dietro all’immobile principale della ditta Tarabori. Presenti il vescovo, Monsignor Paolo Giulietti, che ha impartito la benedizione, ma anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il quale ha anche parlato di questa attività di famiglia che è diventata un punto di riferimento in Toscana per il settore agricoltura e giardinaggio.

Non sono voluti mancare nemmeno il presidente della Provincia e sindaco di Capannori Luca Menesini con l’assessore Davide Del Carlo, i sindaci di Altopascio e di Porcari, rispettivamente Sara D’Ambrosio e Leonardo Fornaciari, l’assessore del Comune di Montecarlo Andrea Tocchini (il primo cittadino, Federico Carrara è in viaggio di nozze) e molte altre personalità.

"Per fortuna che c’era il maxi parcheggio che Terigi ci ha messo a disposizione, non pensavamo ad un simile successo - spiega Massimo Tarabori - siamo felici, è andato tutto bene, persino il meteo ci ha fornito una grossa mano".

"Molto apprezzate le prove in campo che hanno destato curiosità e interesse - aggiunge Massimo Tarabori - . Adesso bisogna rimboccarsi le maniche. Assumeremo personale, il parametro richiesto è: avere voglia di lavorare".

I curricula possono essere inviati a: [email protected]

Massimo Stefanini